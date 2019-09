© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato nel derby di Madrid, il tecnico del Real Zinedine Zidane ha detto: "Per lo sforzo che abbiamo fatto e il lavoro che abbiamo fatto meritavamo di più. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato molto, è un peccato non aver vinto per lo sforzo fatto dai giocatori. Alla fine è un punto. Abbiamo avuto occasioni, soprattutto quella di Benzema. Ci è mancato qualcosa offensivamente, ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori. Sono contento di loro".