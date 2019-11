© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid gioca bene ma non vince, beffa in due minuti per la formazione di Zinedine Zidane nel big match contro il PSG di Champions League. Il tecnico dei Blancos ha rilasciato queste dichiarazioni, riportate da AS, al termine dell'incontro. "Meritavamo sicuramente di vincere soprattutto con il gioco che abbiamo espresso. Mi è piaciuto tutto, praticamente tutto. E' stato uno spettacolo. Navas? Ha fatto la sua partita. Hazard? L'infortunio sicuramente mi preoccupa, speriamo non sia nulla di grave".