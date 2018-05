Real Madrid, Zidane: "Neymar e Ronaldo possono giocare insieme"

© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa commentando così le voci relative al futuro in Blancos di Neymar: "Dopo la finale di Champions parleremo dei cambiamenti e le strategie per il futuro. Al momento non posso parlare di Neymar. E' vero che i giocatori bravi sono sempre compatibili e che quindi non avrebbe nessun problema a giocare con Ronaldo. A me dicevano che non potevo giocare con Djorkaeff, ma abbiamo vinto un Mondiale insieme. I buoni giocatori possono sempre giocare insieme se trovano la giusta chimica. Non so se stiamo trattando Neymar, penso solo alla prossima partita. Non ho chiesto personalmente il suo acquisto, perché non sono così coinvolto in queste vicende".