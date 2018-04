Real Madrid, Zidane: "Non concederemo nessuna passerella al Barcellona"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla alla vigilia del derby contro l'Atlético. Un successo potrebbe sancire il titolo del Barcellona. Zidane ha precisato che in caso i catalani dovessero vincere il titolo non ci sarà nessuna passerella celebrativa nei confronti dei blaugrana: "No, non ci sarà. È una decisione mia. È una cosa che non concepisco e non si farà, ma siamo comunque lontani dalla fine della stagione. Il Barcellona ha già rotto la tradizione".