Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions contro il Club Brugge: "Ai giocatori ho detto che si tratta sempre di una partita di Champions e che dobbiamo fare una buona partita. Non sto pensando al Clasico, mi interessa solo la partita di domani. Avremo il tempo per pensare al resto. Hazard? L'infortunio è sotto controllo e non credo che debba operarsi. Spero che possa tornare presto con noi. Domani mi aspetto una partita molto difficile, giocano per arrivare terzi e qualificarsi. Per noi non è un'amichevole, vogliamo giocare bene contro una squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio".