Real Madrid, Zidane: "Non mi sento in bilico. Mou? Non m'infastidisce"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, prima della sfida al Siviglia è intervenuto in conferenza stampa: "Andremo a giocare su un campo difficile. Sono i leader della classifica, stanno giocando molto bene. Per noi sarà una bella sfida e siamo pronti. A me ciò che accade fuori non interessa. Mi sento forte, mai abbasso le braccia. Proverò fino all'ultimo minuto di fare bene. Non mi sento in bilico. Mourinho? Non mi infastidisce il fatto che circoli il suo nome. E' la realtà dei fatti".