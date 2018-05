Real Madrid, Zidane: "Non siamo soddisfatti di quanto fatto in Liga"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha analizzato così la sconfitta esterna per 3-2 in casa del Siviglia: "Abbiamo costruito diverse occasioni e abbiamo avuto molte chance per portare a casa i tre punti, ai miei calciatori non posso rimproverare nulla. Adesso penseremo al Celta Vigo. Ramos? Ogni volta che veniamo in questo stadio, c'è sempre qualcosa che vede lui protagonista (stasera un rigore fallito, un gol ed un'autorete). Campionato? Di certo non possiamo essere soddisfatti di quanto fatto in Liga quest'anno".