© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa a Gedda in vista della semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Valencia: "Siamo contenti di giocare questa competizione, non siamo venuti a passeggiare. Le sensazioni sono buone, sebbene abbiamo perso giocatori come Bale e Benzema. Ma abbiamo una rosa ampia e ci faremo trovare pronti. Bale in Arabia Saudita in caso di finale? Per ora penso alla partita di domani, non ad altro. Poi si vedrà. Quella di Bale è stata una decisione medica. Jovic? È un'opzione importante".