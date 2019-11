© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria in rimonta conquistata contro la Real Sociedad, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ai microfoni di Movistar TV ha detto: "Mi è piaciuto tutto della squadra, in particolare l'atteggiamento perché quando subisci subito un gol devi rialzarti e siamo stati bravi a battere una squadra molto buona. Sapevamo cosa fare per cambiare la gara in tutta tranquillità. Abbiamo ottenuto tre punti molti utili. Non abbiamo avuto molte occasioni nella prima parte, ma abbiamo saputo controllare la gara, poi con la nostra qualità possiamo segnare in qualsiasi momento. Modric? Conosciamo Luka, è sempre importante, lo ha dimostrato ancora una volta, anche con il suo gol. Sono contento per lui. Sono felice per la sua partecipazione al gioco e per il gol. Bale? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi nei 90 minuti e anche di Gareth, come tutti gli altri. I fischi possono starci ma vogliamo il loro sostegno".