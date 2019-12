Real Madrid, Zidane: "Pari serve a poco, da domani penseremo al Barca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid fallisce il sorpasso al Barcellona, ma grazie al pareggio ottenuto in extremis a Valencia aggancia i blaugrana in testa alla Liga e si presenterà al Clasico di mercoledì prossima a pari punti con la squadra di Valverde. Un peccato per Zinedine Zidane, che avrebbe voluto giocarsi il big match da capolista. ma che accoglie con cauto favore il risultato del Mestalla soprattutto perché ottenuto al 95': "Alla fine siamo riusciti a raggiungere il pareggio, ma è un pari che serve a poco. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma le abbiamo fallite. Nella seconda parte il Valencia ha giocato meglio, per noi era impossibile tenere gli stessi ritmi per tutta la partita, ma sono contento del lavoro dei ragazzi perché ci abbiamo creduto fino in fondo e siamo riusciti a pareggiare con merito" sono state le sue parole riportate da DefensaCentral. Il prossimo appuntamento è quello con il Barcellona in un Clasìco che sarà infuocato: "Ora dobbiamo riposarci un po'; giocheremo mercoledì e da domani penseremo alla prossima partita. Vogliamo godercelo" ha concluso.