Real Madrid, Zidane: "Più acquisti? Mi accontento dei giocatori che ho"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio stagionale in Liga contro il Celta Vigo, affrontando molteplici argomenti: "Non vediamo l'ora di iniziare, siamo felici. Sono contento dei giocatori che ho in squadra, e stiamo pensando solo al prossimo incontro. Siamo preparati e non ho dubbi che daremo il meglio. Vogliamo giocare bene ed è quello che proveremo a fare. Io però mi accontento di quello che ho, abbiamo ciò che ci interessa. Non perderò di certo il sorriso: siamo fortunati a giocare a calcio, ci sono tante persone che non lo sono".

Parlando poi di due situazioni in uscita, il tecnico francese si è così espresso: "James Rodriguez è in forma e sono felice di averlo a disposizione in rosa. Conto su ciascuno di quelli che ho. Anche Bale, sembrava che dovesse andarsene ed invece è qui con noi, ed è un giocatore importante".

Commentando invece i possibili colpi in entrata, ha così parlato di Pogba e Neymar: "Pogba è del Manchester United e dobbiamo rispettare questa cosa. Neymar non è un giocatore del Real Madrid, e con me ho già calciatori importanti".