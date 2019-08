Real Madrid, Zidane promuove James: "Felice se rimarrà con noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dovrebbe essere il giorno dell'esordio stagionale di James Rodriguez con la maglia del Real Madrid, che questa sera alle 19:00 affronterà il Valladolid. Proprio in merito a ciò, come riferisce as.com, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane si è così espresso: "E' in forma e sono felice se rimarrà con noi".