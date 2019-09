© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid recupera qualche pezzo, ma non tutti per il derby di stasera con l'Atletico Madrid. Marcelo e Isco non sono stati convocati, ma la buona notizia è il recupero di Modric. Per decisione tecnica, invece, sono stati esclusi Odriozola, Brahim Diaz, Rodrygo e Mariano.