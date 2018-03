Real Madrid, Zidane rispetta il PSG: "Neymar forte. Ma non è mio..."

© foto di J.M.Colomo

"Neymar? Bravo, molto, ma non è del Madrid e io parlo dei miei. Rispetto tanto il PSG". Zinedine Zidane lo ammette in conferenza stampa e non potrebbe essere altrimenti. Futuro avversario Champions della Juventus, col tecnico che ammette "avrei preferito evitarla", su Bale dice che "non è triste, è diverso: è felice di stare qui e lo ha dimostrato. Per noi è un giocatore importante. La Liga? E' complicato, la distanza è ampia ma io devo preparare al massimo ogni partita".