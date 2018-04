Real Madrid, Zidane: "Ronaldo out? Con lui parlo sempre in serenità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla alla vigilia del derby contro l'Atlético: "Come gestire un calendario simile? Come sempre. Restiamo sempre concentrati sull'incontro che abbiamo, siamo in un buon momento e vogliamo continuare. Ronaldo out? Parliamo sempre tra di noi e quando ci sono molte partite è normale che qualcuno debba riposare".