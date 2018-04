Real Madrid, Zidane: "Se ci mancano di rispetto, devo intervenire io"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara di campionato in programma domani con l'Athletic Club, tornando anche sulle polemiche post Juventus: "Il nostro obiettivo è recuperare il secondo posto in classifica. Dobbiamo pensare alla partita di domani e anche a quella della prossima settimana (col Bayern, ndr), che ci interessa ancora di più. I punti dell'Athletic non rispecchiano il valore dei biancorossi. Si tratta di una squadra completa e organizzata, che verrà a Madrid per fare risultato. Infortunio Vidal? È un problema per il Bayern Monaco, che perde un calciatore importante. Per noi però sarà lo stesso, i bavaresi hanno una rosa lunga e lo rimpiazzeranno. Polemiche post Juventus? Ognuno può dire la sua, ma se manca il rispetto devo intervenire. L'antimadridismo è sempre esistito, ma credo che i madridisti aumentino ogni giorno. Non voglio più tornare sulla partita con la Juve, in semifinale il Real deve pensare a giocare e l'arbitro ad arbitrare. 100 vittorie col Real? Sono felice di aver raggiunto questa cifra. Ho la fortuna di allenare un grande club, un top club. Ma resto coi piedi per terra e cerco nuove vittorie. Benzema? Ha un blocco psicologico, può superarlo solamente continuando a lavorare. Mancato acquisto di Kepa? In quel momento non avevamo bisogno di un portiere, ne avevamo e ne abbiamo tuttora già tre. In futuro vedremo".