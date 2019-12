© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Soddisfatto Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Queste le dichiarazioni, riportate da Sport, al termine della sfida contro il Brugge. "Se giochiamo contro il Liverpool, lo elimineremo. Non sono preoccupato per per la partite che stanno arrivando, se arriviamo bene alle tre partite che ci rimangono prima di Natale possiamo fare tanto. Ci sono tre partite belle e difficile, ma sappiamo che stiamo bene. Siamo in un buon momento di gioco e risultati e dobbiamo continuare su questa linea".