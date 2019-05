Real Madrid, Zidane: "Se non decidessi io la mia squadra me ne andrei"

© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è comparso in conferenza stampa oggi in vista della sfida di domani contro il Real Betis: "E' chiaro che nelle ultime partite stiamo lavorando bene per terminare al meglio la stagione. E' stato un anno complicato e vogliamo trasmettere a tutta la gente la nostra intenzione di tornare a sognare e lavorare affinché siano orgogliosi di noi. Bale? E' in gruppo, posso dire solo questo. Ci saranno dei cambiamenti in estate, ma la verità è che non posso dirti se domani sarà l'ultima di Bale al Real. Keylor Navas? Non penso a questo né a quello che accadrà il prossimo anno. Si parla e si scrive molto di ciò che accadrà: se posso disfarmene, se voglio che vada via... Ma noi abbiamo una partita. Il tema portiere è molto chiaro, non dico altro. Keylor ha un contratto e vedremo cosa accadrà. Se non potessi decidere io chi fa parte della mia squadra me ne andrei".