Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane ha parlato di Kylian Mbappé, obiettivo del Real Madrid: "Lo conosco e ne sono innamorato da tempo. È un avversario, e basta. Non posso aggiungere altro". Su Bale: "Se giocherà? Domani vedrete. Sarò una partita importante per tutti, anche per lui".