Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro l'Atletico Madrid. Ecco alcune dichiarazioni riportate da AS: "Hanno segnato sette gol, non deve succedere. Ma i giocatori lo sanno, sono delusi. Sono stati più forti, non c'è altro di cui parlare. Stiamo preparando la nuova stagione e dobbiamo rimanere calmi, dobbiamo essere pronti per il 17 agosto, prima giornata della Liga". Il tecnico, dopo il match, si è presentato in conferenza stampa senza passare dagli spogliatoi.