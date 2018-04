Real Madrid, Zidane: "Spero di rimanere, non dipende dalla Champions"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla così della semifinale di Champions di domani sera, quando a Madrid arriverà il Bayern Monaco: "Sappiamo che ci giochiamo il passaggio alla finale, il risultato della partita di andata è stato molto positiva ma adesso dobbiamo dimostrare che vogliamo passare il turno. Il Bayern verrà qui senza alcun complesso e per giocarsi fino in fondo la partita, quindi dobbiamo farci trovare pronti come non mai. Non dovremo speculare, ma soltanto pensare a vincere. Benzema sta bene: vuole segnare, è chiaro, ma è uno che si allena sempre al massimo e che in campo dà tutto. Non devo dirgli niente, così come non devo dire nulla a nessuno. Siamo orgogliosi di poterci giocare il passaggio del turno al Bernabeu, sarà importante. Il mio futuro? La decisione di continuare non dipende dalla vittoria della Champions, vorrei rimanere ma ora pensiamo solo ad andare in finale. Il nostro è un lavoro complicato e tutto dipende dai risultati. Se le cose vanno male si parla subito dell'allenatore, lo stesso però succede quando le cose vanno bene. Il Barcellona? Si è dimostrato la squadra migliore in Liga, senza dubbio. Ha fatto una grande stagione".