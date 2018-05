Real Madrid, Zidane: "Tutti pronti per la finale di Kiev, felice per Bale"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 6-0 rifilato al Celta Vigo, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane si è detto soddisfatto della condizione fisica della squadra: "Siamo felici di aver finito in questo modo davanti al nostro pubblico. C'è stato un po' di tutto, gol e tanto calcio. Abbiamo giocato una gara molto seria e mantenere inviolata la porta è stato fenomenale. E' stata una buona occasione per finire la stagione al Bernabéu e preparare la finale di Kiev. Meglio arrivare così. Bale? Sono felice per la sua prestazione e i gol che ha segnato. Significa che tutti i giocatori sono pronti per la finale e questo è buono".