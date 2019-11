Real Madrid, Zidane: "Un mese fa ci dicevano di tutto... Serve tranquillità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, dopo la vittoria contro l'Alaves è intervenuto in conferenza stampa: "Non siamo cambiati, ma c'è stato un miglioramento palese. Bisognava avere pazienza e l'abbiamo fatto, ora riusciamo a vincere anche su campi difficili come questo. Giochiamo con personalità e sappiamo soffrire. Ma non dimentico che un mese fa ci dicevano di tutto... Tranquillità, solo questa serva: continuare a lavorare, pensare a questo e concentrarsi su una stagione che è ancora molto lunga".