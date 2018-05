Real Madrid, Zidane va sul sicuro: contro il Liverpool stessi 11 di Cardiff

© foto di Imago/Image Sport

Tra poco il Real Madrid scenderà in campo a Kiev e giocherà la terza finale di Champions League consecutiva contro il Liverpool. Per questa grande sfida Zidane ha scelto di schierare come formazione titolare la stessa schierata l'anno scorso a Cardiff contro la Juventus. Scaramanzia o affidabilità, fate voi ma il tecnico francese ha deciso di affidarsi agli stessi 11 che lo hanno già portato alla conquista della Coppa e che dunque prevede Bale in panchina e Isco titolare con buone pace della BBC: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo e Benzema, questa è ormai la solita formazione blanca.