© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-2 arrivato contro il Levante, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato la prestazione della sua squadra: "“Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare in difesa e lavoriamo per questo. Verrà il momento in cui prenderemo meno goal e segneremo di più perché sono convinto dei giocatori che abbiamo. Oggi dobbiamo essere pazienti. Abbiamo meritato la vittoria anche se abbiamo avuto difficoltà nella seconda parte. Nonostante le difficoltà, abbiamo avuto l'opportunità di realizzare un quarto, un quinto e un sesto gol".