© foto di Imago/Image Sport

Il nome di Zidane è tornato come una forte possibilità per il Real Madrid. Secondo El Chiringuito lo stesso Zidane avrebbe spiegato a Florentino Perez che accetterebbe di tornare solo nel caso in cui ci potesse essere una vera e propria rivoluzione nello spogliatoio, considerando che ci sono varie lacune nella rosa. Uno dei primi ad essere messo nella lista dei partenti in caso di ritorno di Zidane sarebbe Gareth Bale