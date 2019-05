Real Madrid, Zidane vuole il ritorno di Achraf come vice-Marcelo

© foto di Imago/Image Sport

"Il suo futuro è qui", ha detto il direttore sportivo del Borussia Dortmund Zorc in riferimento ad Hakimi Achraf. Eppure il Real Madrid insiste, vorrebbe riaverlo. Anzi, c'è di più, la decisione è netta secondo quanto scritto da As: Zidane avrebbe espressamente richiesto il ritorno del marocchino per farne inizialmente un vice-Marcelo, poi il suo successore, scaricando Theo Hernandez, altro terzino sinistro presente in rosa. Quest'ultimo non è più nei piani del club, il prezzo è di 30 milioni. Il Napoli resta alla finestra.