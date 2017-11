Real Madrid, Zidane vuole riprendersi Mariano Diaz

Il Real Madrid è pronto a riportare a casa Mariano Diaz. L'attaccante dominicano sta facendo faville al Lione (9 reti in 13 partite di Ligue 1) e secondo quanto riportato da elconfidencial.com Zinedine Zidane avrebbe chiesto al presidente Florentino Perez il ritorno del giocatore, ceduto in estate per appena 8 milioni, già da luglio 2018.