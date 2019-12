© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match con l'Athletic Club è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sulla sfida degli ottavi di Champions League contro il Manchester City dopo il sorteggio di lunedì scorso: "Guardiola? Rispetto Pep come giocatore e come allenatore, credo che sia il miglior allenatore del mondo. E' ovvio che mi faccia piacere sfidare lui e la sua squadra".