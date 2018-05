Real, Marcelo ammette: "Rigore Bayern? Sì, preso il pallone con la mano"

© foto di J.M.Colomo

Il laterale del Real Madrid Marcelo ha ammesso in zona mista di aver toccato il pallone con la mano in occasione del tanto discusso rigore negato ieri al Bayern Monaco: "Il pallone mi colpisce la mano, era rigore secondo me, ma non voglio parlare degli arbitri. Molte volte hanno sbagliato contro di noi e non ne parlerò adesso. Non era facile giudicare in questo caso perché il direttore di gara aveva tanti giocatori davanti, ma se dicessi che non l'ho toccata sarei un bugiardo". Lo riporta Bernabéu Digital.