Real, Marcelo non è in vendita. E Zidane vuole stimolarlo con Mendy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid ha spento i sogni della Juventus, che sperava di ripetere il colpaccio di mercato della scorsa estate e di portare a Torino anche Marcelo, permettendogli così di riabbracciare l'amico Cristiano Ronaldo. Il brasiliano, agli occhi del tecnico francese, è assolutamente imprescindibile, uno dei beni più preziosi nella storia recente del club. Marcelo compirà 31 anni tra quattro giorni e continuerà ad essere il terzino titolare del Real Madrid. Con buona pace di Sergio Reguilon, lanciato da Solari e rimesso in naftalina da Zizou.

Concorrenza e miti da raggiungere - Lo stesso Zidane, però, vuole alzare il livello della rosa e affiancare al campione nato a Rio de Janeiro un degno concorrente: Ferland Mendy, laterale del Lione, piace molto al Real e potrebbe essere uno dei rinforzi per la prossima stagione. Ma Marcelo non teme la concorrenza e ha in testa un solo obiettivo: raggiungere il mito Roberto Carlos nella classifica delle presenze con la camiseta blanca: sono 527 quelle dell'ex nerazzurro, 43 in più rispetto a quelle del connazionale.