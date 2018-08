Real, Modric premiato miglior centrocampista della Champions 2017-18

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric è stato premiato come miglior centrocampista della passata Champions League. Queste le dichiarazioni del centrocampista croato direttamente dal palco di Montecarlo: "Sembra quasi irreale quanto siamo riusciti a raggiungere. Sembra banale ma il merito è della squadra. Siamo un gruppo unito, di qualità, ma se non sei una famiglia ogni dote che hai non serve per vincere così tanto. Quarta di fila? Ci proveremo, come sempre. Al Real piacciono queste competizioni e faremo del nostro meglio come sempre". Di seguito il tweet pubblicato dall'account ufficiale di Champions League che celebra il premio, il terzo su tre finora assegnati che va ad un calciatore del Real: