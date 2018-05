Real, Modric: "Sminuiscono sempre i nostri successi, siamo abituati"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato così in zona mista dopo la semifinale di Champions col Bayern: "Non so chi affronteremo in finale. Nel calcio niente è scontato, Roma e Juventus lo hanno dimostrato. Sarà in ogni caso una finale molto complicata. Arbitro? Ci sono sempre tante polemiche, ormai siamo abituati al fatto che in tanti provino a sminuire i nostri successi. Contro il Bayern abbiamo saputo soffrire conquistando un grande traguardo". Lo riporta Bernabéu Digital.