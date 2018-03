Real, Nacho incorona Ronaldo: "Anche quest'anno è il più forte di tutti"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Real Madrid Nacho Fernandez ha speso parole d'elogio in zona mista per il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, autore di quattro gol nella vittoria per 6-3 di ieri contro il Girona: "Abbiamo fatto degli errori su calcio da fermo, ma siamo comunque riusciti a fare una buona partita. Cristiano Ronaldo anche quest'anno sta dimostrando di essere il migliore. Nella Liga, nonostante la squalifica iniziale, ha già fatto 22 reti". Lo riporta Bernabéu Digital.