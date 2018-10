Real, Navas ha nostalgia di CR7: "Non puoi coprire il sole con un dito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nostalgia canaglia in casa Real Madrid: alle prime difficoltà, la partenza di Cristiano Ronaldo si fa sentire. Ne ha parlato, dopo la sconfitta di ieri in casa del CSKA, il portiere delle merengues Keylor Navas: "Cristiano ha fissato l'asticella molto in alto, non puoi coprire il sole con un dito. Ma stiamo parlando del passato e ora dobbiamo lottare ogni giorno. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra e sappiamo di dover migliorare in alcuni piccoli dettagli per vincere i big match".