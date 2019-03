Real nel segno di Zizou: gol di Isco e Bale, assist Marcelo. E para Navas

© foto di Imago/Image Sport

Buona la prima per Zinedine Zidane, ma non solo. Il Real Madrid ha vinto 2-0 contro il Celta Vigo nella gara che segnava il ritorno del francese sulla panchina delle merengues: un successo dopo due sconfitte consecutive in Liga al Bernabeu (Barcellona e Girona), una vittoria che davanti al proprio pubblico mancava da oltre un mese. E soprattutto da quattro partite, considerando anche le disfatte interne in Copa del Rey (ancora Barcellona) e Champions League (Ajax).

Al di là della vittoria e della capacità di mantenere la propria porta inviolata (anche questo non accadeva da un mese e mezzo), è un 2-0 che sa di dichiarazione programmatica, da parte di Zizou. A partire dalla formazione iniziale: in porta è andato Keylor Navas, feticcio del tecnico francese nella conquista di tre Champions League consecutive. E poi basta leggere il tabellino per rendersi conto che l'era Solari è davvero un ricordo. A segnare le due reti, infatti, sono stati il redivivo Isco e Gareth Bale. Assistito, il gallese, da Marelo, altro pretoriano di Zidane finito nell'occhio del ciclone prima del rientro del figliol prodigo. I protagonisti di ieri, per la vittoria di oggi. Nel segno di Zizou.