Real, Neymar sempre più lontano. E Bale minaccia di denunciare il club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale vuole denunciare il Real Madrid. Come riporta Sport, dopo il secco "no" di Luka Modric, anche l'esterno gallese si sarebbe rifiutato di entrare nell'operazione Neymar col Paris Saint-Germain, arrivando addirittura a minacciare i blancos per il trattamento poco rispettoso ricevuto in queste settimane. Un problema in più nella corsa merengue al talento brasiliano, sempre più vicino così al clamoroso ritorno al Barcellona.