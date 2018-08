Real, niente prestito per Vinicius: inserito nella squadra Castilla

© foto di J.M.Colomo

Vinícius Júnior (18) crescerà tra le file del Real Madrid. Il club spagnolo, infatti, ha deciso di non cedere l'attaccante brasiliano in prestito ma di inserirlo nella formazione Castilla. Mundo Deportivo, tuttavia, scrive che spesso il calciatore si allenerà con la prima squadra. Un modo per facilitare il tecnico Julen Lopetegui, che potrà così seguire la crescita del ragazzo.