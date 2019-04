© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gareth Bale è sempre più lontano dal Real Madrid. Come riporta As, l'esterno gallese non ha preso posto sul pullman della squadra dopo la sconfitta di Vallecas, lasciando lo stadio per conto suo. Una pratica abituale a molti calciatori merengues, che in questo caso non ha fatto altro però che alimentare le polemiche sulla stagione a dir poco deludente dell'ex Tottenham. Anche contro il Rayo, d'altronde, la prova di Bale non è stata sicuramente all'altezza.