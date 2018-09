Real, Odriozola scalpita: "Club incredibile, non vedo l'ora di debuttare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alvaro Odriozola non vede l'ora di debuttare col Real Madrid. Il terzino spagnolo, acquistato quest'estate dalla Real Sociedad, ha parlato al sito ufficiale del club del suo possibile esordio contro l'Athletic sabato prossimo: "Sarebbe speciale debuttare sabato. Il mister sa che sono preparato e che ho approfittato della sosta per migliorare la mia condizione fisica. Mi sento pronto. Siamo una famiglia e mi sono adattato ancora più facilmente di quanto potessi pensare. Il Real Madrid è un club incredibile. Premio The Best? Lo darei a Modric per tutto quello che ha fatto col Real e con la Nazionale croata nell'ultima stagione".