Real, parte l'operazione uscita: Ceballos e Vazquez verso la Premier

Inizia l'operazione uscita per il Real Madrid, ora i blancos devono assolutamente pensare ai vari esuberi. Dani Ceballos e Lucas Vazquez potrebbero lasciare le merengues, i due calciatori spagnoli piacciono molto all'Arsenal e il talento dell'under 21 è ad un passo dai gunners. Come riportato da AS, l'incontro di International Champions Cup tra i due club potrebbe essere l'occasione per poter intavolare una doppia trattativa per i due giocatori ormai in uscita dai blancos.