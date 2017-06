Real, Perez: "Mbappè? Se Zidane darà l'ok, dovrà indicare anche chi partirà"

© foto di Marco Conterio

A esRadio, parla Florentino Perez, presidente del Real Madrid. "E' una situazione simile a Pogba: al Madrid piace ma si gioca in undici, la rosa è di 24 e ci sono tanti giocatori che mi piacciono. E' un ottimo giocatore, giovane. Pogba non lo abbiamo preso perché avevamo una grande squadra, non ci serviva. Però il mercato è lungo, fino al 31 agosto. Non so se arriverà quest'anno, se Zidane mi darà l'ok allora dovrebbe dirmi anche chi dovrebbe partire. Non possiamo tenere tutti, si gioca sempre in undici. Theo Hernandez? Parliamo con l'Atletico, credo che arriverà un accordo. Zidane? La prima cosa che faremo dopo le vacanze sarà rinnovare il contratto. Morata? Non credo ci siano negoziazioni con il Manchester United. James? E' uno dei migliori al mondo e dal Real i migliori non se ne vanno. Serve, poi, che tutti gli interessi coincidano, con quelli del Real in primis".