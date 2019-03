Real, Perez: "Zidane è tornato perché ama follemente questo club"

© foto di J.M.Colomo

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha così parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Zinedine Zidane come nuovo allenatore: "Stiamo attraversando un momento complesso. Voglio ringraziare Santiago Solari, che fino all'ultimo ha fatto tutto ciò che poteva per il club. Lo ringrazio e ci auguriamo che possa continuare all'interno del club. Abbiamo una grande squadra come dimostrano gli ultimi anni di trionfi, ma quest'anno non abbiamo raccolto i risultati sperati e ora ci metteremo subito a lavoro per recuperare l'ambizione e la competitività degli ultimi anni. Ora torna Zidane: la sua passione per il Real Madrid lo unisce al nostro club. Torna ad essere allenatore in un momento di difficoltà, è qua perché ama il nostro club e il Real è parte importante della sua vita. Il suo sentimento emoziona tutti i madridisti, con lui in panchina abbiamo conquistato titoli e l'egemonia del calcio mondiale negli ultimi 3 anni. Come presidente voglio che Zidane continui a far parte della nostra storia unica. Vogliamo dare il benvenuto al miglior allenatore del mondo, rappresenta la grandezza del Real Madrid. Ringrazio Zidane ancora una volta per la sua lealtà, quando gli abbiamo offerto l'incarico 5 giorni fa ha dimostrato tutto l'amore per il club".