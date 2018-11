Real, pres. River smentisce la cessione di Palacios: "Se n'è solo parlato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, ha smentito ai microfoni di America Tv la notizia secondo cui il Real Madrid avrebbe raggiunto un accordo con il club argentino per Exequiel Palacios. D'Onofrio ha dichiarato: "Il ds del Real Madrid ha parlato con il nostro ds Enzo Francescoli del loro interesse per il giocatore. Ne riparleremo in futuro, c'è l'interesse ma non c'è alcun accordo per la cessione". Sul giocatore ci sono anche PSG e Manchester City.