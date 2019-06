Real, presentata nuova maglia. Da Marcelo a Bale, nel video tutti i big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Real Madrid. Stavolta non si tratta però di un nuovo acquisto, bensì della nuova prima maglia per la prossima stagione. Presenti nelle immagini tutti i big, compresi gli uomini mercato Sergio Ramos, Marcelo, Bale o Isco. Questo il video postato sui social dai blancos con la nuova divisa a tinte bianche e oro, ispirata - a detta del club - dalla gloria: