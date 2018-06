Real, pressing su CR7: da una parte Mourinho, dall'altra Al-Khelaifi

Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo. Come potrebbe essere altrimenti, dopo la magistrale tripletta messa a segno dal portoghese nel debutto della sua nazionale contro la Spagna? Come riferito da Sport Mediaset, sul fenomenale attaccante del Real Madrid si starebbero muovendo allo stesso tempo sia il Manchester United che il PSG. Da una parte c'è Mourinho che preme per riavere con sé CR7, dall'altra c'è lo sceicco dei parigini Al-Khelaifi, pronto a mettere in campo un'offerta economica da 45 milioni annui al giocatore.