Real, quella di Eriksen pista viva: la famiglia sta cercando casa a Madrid

La pista che porta a Christian Eriksen resta viva in casa Real Madrid. Sebbene Paul Pogba resta l'opzione prioritaria per Zidane, anche se è molto complicata, i blancos non hanno perso di vista il giocatore del Tottenham e secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano danese Fyens la famiglia di Eriksen starebbe cercando casa a Madrid in questi giorni alimentando sempre di più i rumors di un suo possibile trasferimento in Spagna.