Real, Ramos: "Cina? C'era una proposta. Non so se andrò in futuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa per chiarire la sua posizione, Sergio Ramos, ha parlato dell'offerta arrivata dalla Cina:

"L'incontro col presidente è stato normale, tranquillo. Gli ho portato una proposta che avevo sul tavolo. Ne ho parlato anche con l'allenatore. Ma questo non significa che me ne volevo andare. È stata una riunione privata uscita fuori. La proposta è stata gestita da persone di mia fiducia. Ciò che avevo da dire al presidente l'ho fatto io faccia a faccia. È stata una riunione molto privata".

"Non so se andrò in Cina in futuro. Ho sempre avvertito l'affetto dei cinesi. Nella vita non si sa mai. Magari andrò in Cina, o negli Stati Uniti o finisco da allenatore qui. Vediamo anno per anno e si vedrà. Voglio comunque uscire dalla porta principale, credo di meritarmelo dopo tanti anni".