Real, Ramos: "Quello di ieri sarà ricordato come il Clásico di Iniesta"

Regalo speciale per Sergio Ramos. Al termine del Clásico di ieri (2-2), il centrocampista blaugrana Andrés Iniesta ha infatti omaggiato il capitano del Real con la sua maglietta, quella del suo ultimo Clásico prima del trasferimento in Cina: "Al di là di quanto accaduto in campo, quello giocato ieri sarà ricordato come il Clásico di Andrés Iniesta. Ci mancherai amico", il tweet di ringraziamento di Ramos.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 7 maggio 2018