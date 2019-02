Real, Ramos: "Risultato giusto con l'Atleti. Liga ancora apertissima"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos, intervistato da beIN Sports, ha analizzato così la vittoria nel derby con l'Atletico: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: vincere, tornare al secondo posto in classifica e accorciare sulla capolista Barcellona. Abbiamo fatto una partita completa da tutti i punti di vista, il risultato è abbastanza giusto. Ora dobbiamo continuare così. VAR? Sono a favore, il VAR serve a rendere il calcio più giusto, anche se non ci piace tanto aspettare in campo. Liga? Restano ancora tantissimi punti in ballo".